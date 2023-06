Castelvetrano, auto contro un muro. Tre ragazzi incastrati in macchina. Intervenuti i Vigili del Fuoco

del 2023-06-14

Incidente autonomo oggi pomeriggio con protagonista una donna di Castelvetrano che, a bordo di una 600, nella via Sapegno angolo via Ferrara, a causa dell’asfalto viscido ha perso il controllo del mezzo impattando contro un muro. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre gli altri tre occupanti dell’autovettura. Tra questi un ragazzo 14enne trasportato all’ospedale di Mazara in stato confusionale, mentre gli altri due sono stati condotti all’ospedale di Castelvetrano per accertamenti ma niente di grave. Sul posto la squadra infortunistica della Polizia municipale