Santa Ninfa. Insediamento Consiglio comunale. Biondo presidente. Ferreri "Da Balsamo parole inaccettabili"

del 2023-06-15

Ieri si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Santa Ninfa e nel corso della sua prima adunanza, presieduta dal Consigliere più votato Linda Genco, il nuovo consesso civico ha eletto a maggioranza Nicola Biondo Presidente e Marianella Mistretta sua vice.

Il gruppo consiliare Insieme per Santa Ninfa non ha accettato la proposta del Sindaco Ferreri e, pertanto, si è rifiutato di votare unitariamente Giacomo Accardi alla carica di Presidente del Consiglio Comunale.

"Tale proposta - sostiene il Sindaco Carlo Ferreri - fatta alla luce del sole e pubblicamente, contrariamente a quanto dichiarato dal Consigliere di estrema destra Balsamo che vede ovunque intrighi e sabotaggi essendone del resto lui stesso esperto avendole usate abbondantemente nell’ultima campagna elettorale, lungi dall’essere un atto di interferenza politica o di scortesia istituzionale, si poneva in linea con la chiara volontà degli elettori che avevano votato Accardi e con l’unico obiettivo di superare la contrapposizione degli ultimi mesi in un ottica di pacificazione cittadina".

Il Sindaco, nel formulare gli auguri al nuovo Presidente e alla sua Vice, apprezzando la loro disponibilità alla collaborazione istituzionale e a lavorare insieme nell’interesse dei santaninfesi, si dice "sdegnato per i toni e le parole usate in una sede istituzionale dal neo consigliere Balsamo che, dapprima si professa disponibile alla collaborazione ma poi, come suo solito, scade nella squallida polemica politica, del tutto fuori luogo in quella sede.

Stia sereno Balsamo - conclude Ferreri - la mia Giunta, che a breve nominerò in piena autonomia e senza ingerenze alcune, tantomeno le sue, sarà composta non solo da giovani ma anche da persone con esperienza dalle quali egli stesso avrà soltanto da imparare in primis per garbo e capacità amministrative".