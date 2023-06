New Free Volley Under 13 alla fase regionale, i complimenti dell'Amministrazione Comunale

di: Redazione - del 2023-06-17

L’Amministrazione Comunale ha avuto il piacere di accogliere a Palazzo Pignatelli le pallavoliste Under 13 dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “New Free Volley” che nelle scorse settimane a Marsala si sono aggiudicate il titolo di campionesse provinciali.

Un momento voluto dall’Amministrazione Comunale per dare il dovuto risalto agli importanti traguardi raggiunti dallo sport giovanile locale che lascia ben sperare per il futuro.

Presenti all’evento il Vice Sindaco Filippo Foscari (Assessore allo sport) assieme agli Assessori Graziella Zizzo ed Antonino Manuzza che hanno avuto modo di complimentarsi per i successi sportivi della società sportiva allenata da Margherita Lipido stigmatizzando, nel contempo il valore dello sport che nei giovani è veicolo di crescita nel rispetto delle regole.

Domani a Messina la fase regionale under 13 dove l’ASD New Free Volley rappresenterà la provincia di Trapani. Un grosso in bocca al lupo anche dalla nostra redazione.