Santa Ninfa: Lo spettacolo «Cantari, cuntari e abballari» chiude progetto educativo dell'Istituto «Capuana»

del 2023-06-18

«Cantari, cuntari e abballari» è stato il titolo della manifestazione conclusiva del progetto finanziato dalla Regione nell'ambito della sperimentazione per la scuola secondaria di primo grado, e relativo all'identità siciliana, che è andato in scena in piazza Libertà nei giorni scorsi. Lo spettacolo, che ha visto coinvolti tutti gli studenti della scuola elementare e media dell'Istituto comprensivo «Capuana» (sedi di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale), è stato dedicato all'ex sindaco di Santa Ninfa Giuseppe Lombardino e all'insegnante Mimma De Gregorio, scomparsi nei mesi scorsi. Danza, canto, orchestra, recitazione hanno allietato il pubblico nella cornice incantevole di una piazza gremita di gente come solo le grandi occasioni sanno fare, con l'emozione visibile nei volti di insegnanti e alunni che tornavano ad esibirsi in pubblico dopo tre anni di isolamento.

Filo conduttore della serata è stata la promozione dell'identità siciliana e del territorio: un vero tuffo nel passato, che ha individuato nel sisma del 1968 il punto tragico di rottura, che attraversa il tempo e arriva ai giorni nostri con un messaggio di speranza e di rinascita simboleggiata sul palco dalla stella progettata da Pietro Consagra. «Un modo nuovo - sottolinea la dirigente Maria Letizia Gentile - di leggere il passato, mettendolo in relazione con il presente, per progettare il futuro delle nuove generazioni». (Nella foto un momento dello spettacolo)