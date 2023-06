Rievocazione Storica di San Giovanni Battista, a Castelvetrano la sesta edizione il 24 Giugno

del 2023-06-19

L’Associazione di Danza “Dea” in collaborazione all’ Associazione “La Perla Imperiale” organizzerà per venerdì 23 Giugno alle ore 21 presso la Chiesa San Giovanni lo spettacolo di “Giovanni Battista, il primo Profeta e l’ultimo degli Apostoli”, un’idea di Giuseppe Noto direzione artistica l’insegnante Rossana De Nunzio.

Inoltre l’Associazione “La Perla Imperiale” ha organizzato un altro importante evento della sesta edizione della “Rievocazione Storica di San Giovanni Battista”. La manifestazione, che si inserisce all’interno di un vasto programma in occasione delle festività del Santo Patrono di Castelvetrano, avrà luogo sabato 24 Giugno 2023, con inizio alle ore 16.30 dalla Chiesa Madre.

La manifestazione, frutto di passione e dedizione di cittadini che sfileranno in abiti storici, celebrerà in quadri viventi la storia del Santo Patrono dalla sua nascita fino alla proclamazione di santo patrono a Castelvetrano, dove farà rivivere ai presenti l’atmosfera storica del periodo Rinascimentale del Procuratore e Governatore per eccellenza Don Pietro Filingieri per nostri Eccellentissimi Signori Donna Giovanna e Don Nicolò D’Aragona Pignatelli, Duchi di Terranova e Principi di Castelvetrano.

Alcune scenografie elencate di seguito saranno curate dalla scuola di Danza “Dea” di Rossana De Nunzio:

1) L’annuncio dell’Arcangelo Gabriele a Zaccaria (Chiesa Madre)

2) La Nascita di San Giovanni Battista (Chiesa Madre)

3) Il Battesimo (Chiesa Madre)

4) La Morte (Chiesa San Giovanni)

5) L’arrivo della statua di San Giovanni a Castelvetrano (Chiesa San Giovanni)

La potente e ricca confraternita di San Giovanni Battista e il nobile Nino Tagliavia, si impegnano - per la somma di 25 onze, a commissionare la statua marmorea di San Giovanni Battista allo scultore Antonello Gagini in data 11 Maggio del 1521 che uscì dalla bottega palermitana nel Settembre del 1522 e viene accolta a Castelvetrano dalla confraternita e dal Barone Giovan Vincenzo Tagliavia e Beatrice D’Aragona.

6) La Promessa del Nobil uomo di Castelvetrano Bartolo II Majo (Chiesa San Domenico)

Tra la fine del 500 e gli inizi del ‘600, il nobiluomo castelvetranese Bartolo II Majo e la sua consorte, insieme al notaio Mangiapane Guglielmo ed il maestro Francesco Lombardo incontrano sua eccellenza mons. Marco La Cava. Bartolo II, discutendo con il vescovo, chiede cortesemente di dedicare e trasferire San Giovanni dalla chiesa vecchia in quella nuova e che questa sia terminata il prima possibile e si rende partecipe di tutte le spese.

7) La Peste a Castelvetrano (Piazza Nino Bixio)

Scenografia di danze implorando aiuto, al nostro Santo Patrono San Giovanni Battista che Castelvetrano venga liberata e protetta dalla malattia.

8) L’Istanza di Don Eustachio Di Maria (Piazza Principe di Piemonte)

Il reverendo Eustachio Di Maria, parroco della chiesa di San Giovanni Battista, dopo aver lungamente tratteggiato la storia della devozione dei Castelvetranesi per il Santo Precursore, ed enumerato i tanti segni della sua benevola protezione, chiede ai giurati di convocare il civico consiglio allo scopo di proclamare San Giovanni Battista patrono di Castelvetrano. I giurati inoltrano l’istanza a Don Pietro Filingeri Procuratore della città.

9) La Proclamazione del Notaio Nicolò Sciacca (Sistema delle piazze davanti il Comune)

Dopo le elezioni fatte da tutti i componenti religiosi, si decide di Proclamare Santo Patrono di Castelvetrano il gloriosissimo San Giovanni Battista!

10) Il Procuratore di Castelvetrano Don Pietro Filingeri consegna le chiavi al Santo Patrono San Giovanni Battista (ore 21.30 Chiesa San Giovanni)

Innanzi alla Chiesa, l’illustrissimo Procuratore di Castelvetrano Don Pietro Filingeri e i Giurati consegnano le chiavi al nuovo Patrono San Giovanni Battista.

I festeggiamenti continuano con Danze d’epoca e diversi spettacoli.

Ospiti all’evento:

Musici, Sbandieratori e Giocolieri

Folklore Petiliano Giocolieri di Stendardi e musici città di Delia

Musici “Castrum Veteranum” città di Castelvetrano

Musici e sbandieratori Nobile quartiere Monte Mira Piazza Armerina

Gruppi Cortei Storico

Gruppo Storico Xaipe – Salemi

Gruppo Social Dance dei maestri Luciano e Loredana di Mazara del Vallo

Gruppo storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata Duchi di San Giovanni Gemini – Gruppo Corteo Storico Carlo V di Nicosia.

Il percorso è il seguente, inizio ore 16.30 dalla Chiesa Madre.

Sistema delle Piazze, Via Fra Pantaleo, Piazza Regina Margherita, Via Milazzo, Via Fra Serafino Mannone, Piazza Giacomo Matteotti, Via Vittorio Emanuele, Piazza Principe di Piemonte, Sistema delle Piazze dove la prima parte finisce alle ore 19 circa, con esibizioni di Musici, Sbandieratori, Giocolieri di stendardi.

Dopo le funzioni religiose della Santa Messa e la Processione del Santo Patrono per le vie di Castelvetrano, alle ore 21.30 la nostra “Associazione La Perla Imperiale” in collaborazione con gli artisti Ida e Noemi di “Luce e Ombre “presentano lo spettacolo di danze con il fuoco. Alle ore 22 spettacolo pirotecnico curato da effetti speciali Iceinthepool.