Riserva Belice, intervista al Direttore Fiorentino: "Necessario redigere il Piano di Utilizzo. Sceneggiature film positive per territorio"

di: Redazione - del 2023-06-21

Stamattina la troupe di CastelvetranoNews.it ha avuto il piacere di incontrare il Direttore della Riserva Orientata del Belice, Dott. Roberto Fiorentino. Intervistato dal nostro inviato, Elio Indelicato, il Direttore ha comunicato che in questi giorni nella Riserva cè stato abbastanza "traffico" per via delle riprese cinematografiche di una produzione importante che ha scelto la location belicina per delle scene di un film.

Vige un patto di segretezza e nessuna informazione in merito alle riprese può essere rivelata, pare però che l'ambientazione potrebbe essere oltre oceano, Sud America in particolare.

Il Direttore Fiorentino ha riferito: "Produzioni cinematografiche fortemente attratte dalla Riserva". La Riserva Orientata del Belice è particolarmente attenzionata dalle scuole che rendono spesso visita portando i loro ragazzi in questo luogo pieno di fascino.

Il Responsabile del sito ha però accennato anche alle note dolenti che riguardano la Riserva, che come dice il Direttore non è solo il Casello 10 e la foce del fiume Belice ma è una grossa fetta di territorio che si estende fino alle Solette, zona confinante con la provincia di Agrigento. A tal proposito per una migliore fruizione sarebbe opportuno, secondo Fiorentino, dar vita alla redazione, una volta per tutte del Piano di Utilizzo tanto atteso dal lontano 1984, anno in cui sono stati creati gli enti ad hoc.

La riserva è un luogo molto ambito e visitato dai turisti, il Direttore ha delineato le strade che vi portano ma anche lanciato un segnale alle istituzioni locali sul fronte autolinee comunali, qualche altra corsa Castelvetrano-Marinella di Selinunte non guasterebbe anzi potrebbe portare più turisti nella borgata e quindi anche in questo sito turistico.