Dal 2013 al 2023. L'appalto da 13,8 Milioni per lavori alla fognatura di Triscina non "decolla" e intanto l'Ue va avanti con le sanzioni

di: Redazione - del 2023-06-21

Era il 21 Luglio dell’anno scorso quando a Castelvetrano, nel corso di una apposita conferenza stampa si annunciava (clicca qui per leggere) l’avvio della costruzione della rete fognaria nera che dovrebbe convogliare i reflui fino all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia.

L’opera è tra quelle gestite dal Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni, perché necessaria all’uscita dell’agglomerato di Castelvetrano dall’infrazione comunitaria 2004/2034, giunta fino allo stadio di sanzione pecuniaria, dopo la condanna della Corte di Giustizia europea. I lavori erano stati “consegnati” dal Consorzio Concise, che svolge la Direzione dei Lavori all’impresa appaltatrice Costruzione Dondi S.p.A.

All’evento erano presenti l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Girolamo Turano, il Subcommissario per la Depurazione Riccardo Costanza, il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, il Responsabile del Procedimento Cecilia Corrao. A distanza di un anno però la doccia fredda che giustifica come mai ad oggi nessun lavoro sia stato avviato.

A darne notizia proprio il Sindaco Enzo Alfano il quale ha dichiarato che “A causa di un inadempimento contrattuale il contratto con l’impresa aggiudicataria è stato rescisso. Sembra, tuttavia, che la seconda aggiudicataria stia valutando se accettare o meno l’appalto”.

Intanto il tempo passa senza considerare che l’appalto delle somme destinate dal Cipe è avvenuto nel 2013 (in particolare l'11 Maggio 2013 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’Affidamento dell’incarico della progettazione definitiva, esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori, relativi alla “Realizzazione della rete fognaria di Triscina e collettamento all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia) a seguito dell’azione del Sindaco Gianni Pompeo. Poi l’iter proseguì ai tempi dell’Amministrazione di Felice Errante.

Ne è passata di acqua sotto i mulini ma, evidentemente, ancora non abbastanza.