Strada dissestata nella via B. D’acquisto. Partiti lavori. Maestranze a lavoro

di: Redazione - del 2023-06-21

Sono partiti i lavori per la sistemazione dello smottamento stradale, dei tombini e del tratto fognario nella via Selinunte e via B. D’acquisto. Ad effettuare i lavori la società Paglino Vincenzo di Alcamo. Nelle scorse settimane un nostro lettore aveva segnalato il disagio e l'Assessore Siculiana, il quale sta seguendo in prima persona l'evolversi della vicenda, aveva annunciato l'imminente avvio dei lavori resisi necessari a una delle bombe d’acqua che tempo fa aveva colpito Castelvetrano.