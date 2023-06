Mazara, aggredisce la compagna e rapina un uomo in pieno centro storico. Denunciato un 18enne

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2023-06-21

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato, per il reato di rapina, un giovane mazarese classe 2005, già gravato da precedenti di polizia.

A seguito della segnalazione della vittima, le indagini degli inquirenti hanno portato all’individuazione del 18enne quale probabile autore della rapina di un telefono cellulare ai danni di un 49enne, perpetrata mediante minaccia e con l’uso di armi improprie.

Da una serie di accertamenti, consistiti nell’analisi di filmati estrapolati da impianti di videosorveglianza istallati nei pressi del luogo dove è avvenuto l’atto criminoso e l’escussione di alcuni testimoni, i Carabinieri ritengono che il giovane, unitamente ad altri due soggetti in corso di identificazione, in pieno centro, abbia aggredito con delle spranghe in ferro la vittima, sottraendogli il cellulare.

Il presunto autore è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria dai militari dell’Arma che, nel corso di una perquisizione, hanno rinvenuto il telefono cellulare rapinato.