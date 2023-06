Folgore, Giorgio Pizzolato sicuro: "Resto a Castelvetrano!"

di: Redazione - del 2023-06-21

Nel corso della manifestazione Penalty 2023 Awards svoltasi al Teatro Garibaldi di Enna alla presenza di tutto il gotha del calcio dilettantistico siciliano, il portiere della Folgore, Giorgio Pizzolato, è stato premiato come miglior estremo difensore della categoria Promozione. Nominations anche per il Presidente Indelicato e per l'allenatore Messana.

Pizzolato, dopo aver ricevuto il premio, ha risposto alla domanda del giornalista e conduttore Ettore Tortorici sul futuro prossimo. Il numero uno rossonero non ha avuto dubbi: "Resto a Castelvetrano".

Risposta che sarà accolta con enorme entusiasmo dall'ambiente folgorino, perchè proprio Giorgio Pizzolato, uno dei protagonisti della vittoria del campionato è diventato idolo della tifoseria rossonera.

(Nella foto il momento dell'annuncio del vincitore categoria Portiere Campionato di Promozione, Giorgio Pizzolato il primo da destra)