Marinella di Selinunte, Depuratore e strada annessa, il "giallo" del finanziamento regionale da 1,3 milioni scomparso

di: Redazione - del 2023-06-23

Con l'arrivo della bella stagione, turisti ed operatori si domandano sul perchè la Strada del Cantone a Marinella di Selinunte, meglio conosciuta come la strada del Depuratore si trova esattamente come un anno fa. Circa 365 giorni orsono, nel giugno del 2022, l'allora Governatore della Regione, Nello Musumeci, rendeva visita, dopo aver constatato le criticità del porticciolo, alla zona in cui è ubicato il Depuratore e l'annessa Strada che porta alla Riserva Orientata della Foce del Fiume Belice.

Le parole dell'allora Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, rilasciate nel Giugno del 2022: "Non è assolutamente giustificabile - sottolinea Musumeci - che in un territorio ad alta valenza turistica come Marinella di Selinunte ci siano il depuratore che non funziona e la strada di accesso a una riserva naturale interdetta al passaggio veicolare. Il governo regionale sta intervenendo per cercare di riportare tutto alla normalità nel più breve tempo possibile".

Le "importanti" parole dell'allora Governatore Siciliano trovavano riscontro in un comunicato ufficiale sul portale della Regione Sicilia del 18 giugno 2022 ( Selinunte, Musumeci: "Finanziato il depuratore e la strada della Riserva" ).

La Regione doveva intervenire a Marinella di Selinunte, per sistemare il Depuratore Comunale e la Strada di accesso alla Riserva naturale orientata del Belice. Così come aveva deliberato il governo Musumeci, nel corso di una seduta della giunta che aveva dato l’ok a due finanziamenti per un totale di 1,3 milioni di euro.

In una recente intervista in esclusiva per CastelvetranoNews.it, il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, è tornato sull'argomento ma quanto esposto, a conoscenza del primo cittadino e dell'Amministrazione Comunale è davvero inquietante.

"Di quei decreti assessoriali, firmati ai tempi del governo Musumeci - ha riferito Alfano - non si ha più tracce nel bilancio regionale e gli incartamenti sembrano dire tutto il contrario. Il Comune si è attivato per redigere un progetto e stiamo continuando a sollecitare. Per la strada il Genio Civile sta seguendo il progetto ma, anche in questo caso, le somme non ci sono".

"La cosa strana – ha aggiunto il Sindaco – è che l’adozione di una delibera di giunta regionale che stanzia le somme per un determinato intervento non ha effetti consequenziali particolari di vincolo di somme in bilancio. Andremo comunque avanti per l’ottenimento delle somme che ci erano state promesse e siamo intenzionati ad andare avanti”.

L'ennesimo disagio nel mezzo di una storia di false promesse, di somme urgenti deliberate che dopo mesi non si sa più nulla. Addirittura il finanziamento da 1,3 milioni è letteralmente scomparso e non vi è traccia dei decreti delle somme urgenti disposte.

Il detto finanziamento doveva essere diviso in due parti: 600 mila euro per interventi urgenti di rifunzionalizzazione dell’Impianto di Depurazione di via del Cantone ed uno da 700 mila euro per il ripristino della transitabilità di via Punta Cantone, l’arteria viaria di accesso alla Riserva, attualmente interessata da un forte fenomeno di dissesto.

Una Strada altamente turistica, un Depuratore visibilmente pericolante ed alla fine tutto rimane senza alcun intervento e con un anno di vecchiaia in più e della bellezza di Marinella di Selinunte sembra proprio che non interessi a nessuno.