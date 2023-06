di: Redazione - del 2023-06-26

Un’auto in via Mannone a Castelvetrano si è ribaltata. In base alle prime ricostruzioni sembra che il conducente della Fiat 500 abbia urtato un'auto parcheggiata per poi ribaltarsi. Il conducente dell'auto, un uomo, è stato trasportato in Ospedale ma le sue condizioni sono sembrate buone. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco.