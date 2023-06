Folgore, Indelicato confermato Presidente. Giovanni Messana in panchina

di: Comunicato Stampa - del 2023-06-24

Giornata di comunicati per la Folgore che si appresta a programmare la prossima stagione nel Campionato di Eccellenza. L'allenatore anche per la stagione 2023/2024 sarà il riconfermato Giovanni Messana, anche in dirigenza tante le conferme, le novità riguardano il ruolo di Direttore Generale affidato a Gianfilippo Bonanno, già Responsabile alla Comunicazione della società ed il Responsabile Marketing che sarà Michele Cudia, noto Agente Generali.

Di seguito il Comunicato Ufficiale della società rossonera:

"La ASD Folgore Calcio Castelvetrano rende noto che a seguito di sedute assembleari e riunioni operative ha nominato il nuovo organigramma societario con le prime cariche affidate.

Confermati all'unanimità Giuseppe Indelicato, presidente del sodalizio e Nino Sancetta che ricoprirà la carica di Vice Presidente. Mauro Fabbri continuerà a ricoprire il ruolo di Segretario amministrativo. Confermatissimo Giuseppe Salvo responsabile della segreteria sportiva, tesseramenti e rapporti con la Federazione.

Direttore Generale sarà Gianfilippo Bonanno, già Responsabile alla Comunicazione della società. Michele Cudia, noto agente Generali, sarà il Responsabile del Marketing.

Nei prossimi giorni il club rossonero annuncerà i ruoli di altri dirigenti e collaboratori che faranno parte dell'organigramma societario per la stagione 2023/2024".

Comunicato ufficiale Folgore Allenatore Messana:

"La ASD Folgore Calcio Castelvetrano è lieta di annunciare che il Responsabile Tecnico della Prima Squadra sarà per la stagione 2023/2024 Giovanni Messana.

La linea del club rossonero riparte dalla vittoria del campionato di Promozione con la riconferma dell’allenatore castelvetranese".