Incidente mortale sulla SS. 115 in direzione Marinella. Perde la vita un motociclista

del 2023-06-25

Incidente mortale autonomo stamane intorno alle 8.30 sulla Ss 115 in direzione Marinella di Selinunte. Per cause in via di accertamento un motociclista marsalese, a bordo del mezzo a due ruote, sembra aver tamponato un’altra moto (il conducente è rimasto illeso) e il suo corpo, terminato a terra, è rimasto incastrato tra le due motociclette. L’uomo stava partecipando ad un moto raduno e, insieme ad un gruppo di centauri, si stava dirigendo nel luogo di incontro previsto.