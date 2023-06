È marsalese l’uomo vittima dell’incidente mortale di oggi sulla Ss. 115. Dolore e disperazione tra parenti e amici

del 2023-06-25

Sono ancora in corso gli accertamenti dei Carabinieri volti a definire la dinamica dell'incidente mortale in cui stamane, sulla S.S. 115 per Marinella di Selinunte, ha perso la vita Luciano Montalto.

L'uomo, 61 anni, era originario di Marsala ed era da poco pensionato. Aveva lavorato da sempre come meccanico e grande era la sua passione per le moto trasmessa dal padre. Aveva lavorato per anni presso una officina di mezzi pesanti a Salemi e proprio oltre venti anni fa rimase gravemente ferito in un incidente, causato da un mezzo agricolo che gli aveva tagliato la strada, sulla provinciale tra Salemi e Marsala e, pare che ancora avesse dei postumi di quell’incidente. Lascia la moglie e due figli che lo avevano reso nonno.