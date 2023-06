Parco archeologico di Selinunte, il 15% degli incassi al Comune. Castelvetrano spera grazie ad emendamento De Luca

di: Redazione - del 2023-06-28

Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, da parte dell’Ars, dell’emendamento che consentirà ai Comuni, dei territori nei quali ricadono i Parchi Archeologici, di ottenere una percentuale dei biglietti d’ingresso.

La norma che dovrà essere varata e diventare legge, ha lo scopo di far partecipare i Parchi Archeologici alla spesa sostenuta dai Comuni Siciliani per il potenziamento dei servizi di viabilità, sicurezza, decoro urbano, raccolta e smaltimento dei rifiuti, in ragione della pressione turistica generata dall’attrattività dei luoghi di cultura. Castelvetrano con il Parco Archeologico di Selinunte spera che la proposta diventi legge.

A tal proposito, è intervenuto il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, presente all'ARS il quale ha riferito: "Oggi sono stato all’ARS per condividere insieme agli altri sindaci nel cui territorio insiste un Parco Archeologico l’emendamento che oggi sarà discusso ed implementato in Aula. La norma prevede che il 15% dell’incasso dei Parchi vada ai comuni per i continui compiti che svolgono in termini di sicurezza, decoro urbano e servizi vari. Inoltre, almeno per 5 giorni al mese, i comuni potranno organizzare all’interno dei parchi, eventi, attività, incontri".

L’iniziativa e’ stata presa da Cateno De Luca, condivisa ed arricchita da Nuccio Di Paola ed accolta senza non poche tensioni da parte della maggioranza. Decisivo l'intervento del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.