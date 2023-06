Castelvetrano, lavori per chiusura accessi ai locali ex Zeus

di: Redazione - del 2023-06-29

La ditta Capobianco, da questa mattina ha avviato le operazioni di chiusura degli accessi dei locali dell'ex struttura alberghiera Zeus Hotel di via Vittorio Veneto.

La necessità di chiudere i varchi di accesso è nata per via di segnalazioni che hanno posto all'attenzione il problema legato a diversi extra comunitari che utilizzavano l'ex Albergo come dormitorio e luogo da loro frequentato in pessime condizioni igienico-sanitarie.