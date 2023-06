Dalla Spagna a Castelvetrano per far conoscere il ballo africano "Kizomba". Valentina Bologna: "Una danza piena di emozione"

di: Francesca Capizzi - del 2023-06-29

Dalla Spagna a Castelvetrano per far conoscere il ballo africano “Kizomba”. Una cinquantina di ballerini e aspiranti tali, hanno incontrato presso l’Area 14 di Castelvetrano due ballerini spagnoli, Esteban e Sandra. La scuola di danza che ha organizzato l’evento è stata la WonderKiz di Santa Ninfa, di Nicola e Valentina. Un vero e proprio stage che permetterà di portare questo ballo nel cuore della Valle del Belice.

"Lo Kizomba, ballo Africano - spiega l’insegnante di ballo Valentina Bologna - bello e coinvolgente, nasce in Angola ai tempi della guerra quando la gente si riuniva nelle case per il coprifuoco a far festa, nelle famose kizombadas, da da qui il suo nome. E’ un ballo profondo con radici antiche, dove esprimiamo a pieno le nostre emozioni ballando. Sono felice che sia piaciuto, è stata una esperienza formativa interessante e presto andremo in Spagna per approfondire questa disciplina che porteremo qui. Un ballo potente e molto giocoso, che però va preso con dolcezza, la stessa di quella di un abbraccio sincero. Ha una grande carica - conclude l'insegnante - ed energia, la stessa espressa da qualsiasi ballo proveniente dall’Africa".

La giornata si è svolta con delle lezioni fatte da loro per i ragazzi delle scuole di ballo interessate, per far conoscere ancora di più questo ballo e questa cultura.

(Nella foto in copertina Valentina Bologna con il gruppo di ballerini italiani e spagnoli)