(VIDEO) Castelvetrano, incendio nella zona Commerciale, intervento dei Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2023-06-27

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi in prossimità della zona Commerciale a Castelvetrano. Le fiamme che hanno colpito sterpaglie e macchia mediterranea via via hanno avvolto alcuni tubi in pvc abbandonati, scatenando una nuvola nera ben visibile da più punti della città. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno tempestivamente spento l'incendio.

Guarda il video realizzato da CastelvetranoNews.it che include il momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco e lo spegnimento delle fiamme: