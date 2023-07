Folgore, il Direttore Generale Bonanno: "Allestiremo una squadra che abbia nelle proprie corde una chiara missione, mantenere l'Eccellenza!"

di: Elio Indelicato - del 2023-07-01

Nelle scorse ore è stato avvicinato dal Direttore Responsabile della nostra testata, Elio Indelicato, il nuovo Direttore Generale della Folgore, Gianfilippo Bonanno. Già Responsabile della Comunicazione della società rossonera, da qualche settimana è stato nominato Direttore Generale con delega al mercato. La Folgore da oggi si appresta a vivere, come è ben noto negli ambienti calcistici, ogni 1° luglio si apre ufficialmente, la stagione sportiva 2023/2024. Dopo aver vinto il campionato di Promozione, i rossoneri hanno fatto ritorno in Eccellenza.

Direttore Bonanno, i tifosi si chiedono che Folgore sarà, obiettivi compresi, molte squadre annunciano i primi colpi, la società rossonera sembra essere silenziosa:

"Dopo la vittoria del campionato la società ha vissuto un periodo di stallo, qualche frizione normale in questo mondo, poi agli inizi di giugno tutto è tornato alla normalità, anzi con una coesione importante. La carica di Direttore Generale è davvero qualcosa che mi rende orgoglioso, ho accettato di buon grado anche se con la società ci siamo dati un tempo determinato per poi fare il punto della situazione.

Sto lavorando soprattutto sul mercato, passo dopo passo, sondando il terreno, individuare i profili giusti, sia per quanto riguarda gli Under che gli Over. La società metterà a disposizione un budget ben definito e rigorosamente da rispettare. L'obiettivo è quello di allestire una squadra che abbia nelle proprie corde una chiara missione, mantenere l'Eccellenza. Noi silenziosi? Lavoriamo per ottenere il si definitivo e così procedere alla comunicazione".

Si dice in giro che lei non parli delle trattative in corso, risultando molto "abbottonato"?

"Si è vero, è una strategia personale che sto cercando di mettere in atto, c'è un motivo ben preciso, e le spiego: se esce fuori un nome di un profilo con il quale la Folgore cerca di chiudere la trattativa, non possiamo permetterci di giocare al rialzo con altre società che hanno risorse nettamente superiori alle nostre. Ecco perchè cerco di lavorare in silenzio".

Ci sono tantissimi "squadroni" nel girone A dell'Eccellenza, la Folgore come risponde?

"Sono sincero, si leggo i vari comunicati e non mi sorprendono certi annunci sfarzosi. Ci sono 8 squadre che al momento stanno lavorando per il salto di categoria, nomi altisonanti, ingaggi altissimi. Noi viaggiamo dritti per la nostra strada consapevoli che il nostro grande obiettivo è di iniziare in un modo e finire la stagione allo stesso modo. Proprio per questo la mia visione del calcio dilettantistico è contraria alle dinamiche di certi presidenti e società che di fatto non portano nulla di positivo a questo mondo. Anzi il rischio di vedere scomparire certe piazze è diventata una costante".

I tifosi rossoneri possono dormire sonni tranquilli?

"Ai tifosi dico di avere fiducia in questa società, faremo una rosa competitiva per i nostri obiettivi, già dalla prossima settimana qualcosa concluderemo. State vicini alla società, il semplice acquisto del biglietto è già un segnale importante, è un campionato dispendioso rispetto alla Promozione e solo con il sostegno di tutti possiamo mettere su un progetto che assicuri alla Folgore la categoria per diverso tempo".