Marinella, grave scontro tra auto e motocicletta. Due persone trasportate d’urgenza in Ospedale

di: Redazione - del 2023-07-01

Un gravissimo scontro tra una motocicletta Suzuki con due persone a bordo e una Ford, condotta da un castelvetranese, si è verificato oggi pomeriggio in via Cavallaro a Marinella di Selinunte. I due centauri (un ragazzo e una ragazza entrambi di origine castelvetranese) sono stati trasportati in Ospedale e sarebbero in gravi condizioni. In base alle prime indiscrezioni sembra che la moto stava procedendo in direzione Castelvetrano mentre l’auto proseguiva in direzione Marinella di Selinunte. A seguito del forte impatto, il giovane a bordo della moto è stato sbalzato contro una rete di recinzione che potrebbe avergli salvato la vita mentre la ragazza è stata sbalzata sul manto stradale.

Le due persone a bordo della moto sono state trasportate all'Ospedale di Castelvetrano e sembra (notizia non confermata al momento) che una delle due persone sia stata trasferita al Trauma Center di Palermo.

A prestare i primi soccorsi sono stati due medici americani. Sul posto la Polizia Municipale per chiarire l'esatta dinamica del sinistro.

Seguono aggiornamenti.