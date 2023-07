A piedi sull'A-29 di notte. Morto investito un giovane

del 2023-07-02

A piedi sull'A-29 un giovane è morto investito la scorsa notte lungo l’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto. Un'automobilista intorno alle quattro del mattino ha avvisato la polizia di avere investito qualcuno. Dalle prime verifiche delle pattuglie non vi erano evidenze di altri mezzi coinvolti.

Un corpo è stato rinvenuto più avanti. Mistero attorno alla presenza a piedi in autostrada del giovane in piena notte. Sono in corso indagini da parte della Polizia per cercare di fare chiarezza sul tragico incidente.