Patrick Cirrincione eletto nuovo Presidente del Rotary Castelvetrano Valle del Belice

del 2023-07-02

Si è svolta ieri sera 30 giugno la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”, Patrick Cirrincione è il nuovo presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice.

Il consiglio direttivo sarà composto dal past president Pietro Nastasi dal presidente incoming Marco Campagna, vice presidente Gianfranco Lucentini, segretario Tancredi Bongiorno, tesoriere Salvatore Caradonna, prefetto Daniela Lo Curto, consiglieri Ignazio Amato, Adriana D’Angelo, Maria Caterina Lentini, Nadia Gambino.

Nel corso della cerimonia è stato conferito al Past President Pietro Nastasi, per le numerose attività di servizio svolte in favore della comunità, il prestigioso riconoscimento della Paul Harris Fellow la più alta onorificenza istituita dal Rotary nel 1957 per ricordare il fondatore.