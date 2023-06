Avviato il Servizio Civile Universale alla Pro Loco Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2023-06-30

Nelle scorse settimane è stato avviato un progetto di Servizio Civile Universale presso la Pro Loco Selinunte. Grazie al partenariato con Promozione Italia, Ente del Terzo Settore, e l'Ente Pro Loco Italiane è stato possibile avere a disposizione ben cinque giovani del territorio che per dodici mesi collaboreranno con la Pro Loco Selinunte per la realizzazione del progetto di Servizio Civile e si renderanno utili anche per portare avanti tutte le iniziative socio culturali e turistiche dell'Associazione.

"Grazie alla perserveranza - ha dichiarato Pier Vincenzo Filardo, Presidente della Pro Loco Selinunte - dei soci e del Consiglio Direttivo della Pro Loco Selinunte, siamo riusciti ad ottenere un importantissimo risultato, coinvolgendo questi giovani castelvetranesi che stanno svolgendo il Servizio Civile. Non solo un'occasione per avvicinarsi al mondo del lavoro, ma anche un'esperienza attiva di volontariato che supporterà la Pro Loco Selinunte nelle sue molteplici attività".

Di grande interesse è stato l'incontro organizzato con il Presidente del Consiglio Comunale Patrick Cirrincione e l'Assessore al Turismo di Castelvetrano Giusy Cavarretta, a cui ha partecipato anche Monica Di Bella, Consigliere Comunale e socia della Pro Loco Selinunte.

Un momento di conoscenza e confronto per presentare alle istituzioni il progetto di Servizio Civile e i giovani che lo stanno svolgendo.

In queste settimane è stato avviato anche un ambizioso progetto, organizzato da Airgest ed Ente Pro Loco Italiane e realizzato dalla Pro Loco Selinunte e dalla Pro Loco di Marsala.

Il Tourist information point è fornito materiale informativo e turistico, digitale e cartaceo, per l’attività di promozione del territorio e dei servizi istituzionali rivolti all’utenza. Tutti i comuni e gli enti di promozione turistica possono usufruirne contattando le Pro Loco interessate.

La Pro Loco Selinunte ha anche approntato in questi giorni un proprio punto di informazioni ed accoglienza turistica, grazie all'impegno dei propri soci.

E' possibile infatti ricevere assistenza tutte le mattine presso la sede dell'associazione in piazza Umberto I, 7 a Castelvetrano.

Inoltre è stato attivato un numero telefonico, il 333 509 31 99, per rispondere alle esigenze dei turisti che affollano il nostro territorio.