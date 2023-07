La piccola Greta non ce l'ha fatta, dolore e sgomento a Mazara. Il cordoglio del Sindaco Quinci

di: Redazione - del 2023-07-04

La piccola Greta Giacalone non ce l'ha fatta. La bambina di 4 anni, caduta dal balcone, ha cessato di vivere oggi 4 luglio. Il tutto è successo domenica a Mazara, attorno alle 20.30, in via Castelvetrano, la bimba era caduta dal balcone al secondo piano della sua abitazione. I sanitari del 118 allertati dai familiari avevano trasportato la piccola presso l'Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

Le condizioni di Greta sono subito sembrate disperate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per comprendere bene la dinamica di quanto avvenuto.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla redazione, la bambina era in casa, un appartamento di una palazzina di via Castelvetrano al secondo piano, con il padre, il fratello di 14 anni e la sorellina di appena 2 anni. I carabinieri, erano intervenuti sul luogo dell'accaduto, interrogando il padre.

Le bambina versava in gravissime condizioni e nella notte era stata trasferita al Trauma Center presso la clinica Villa Sofia di Palermo.

Oggi la terribile notizia del decesso. Una tragedia ed una piccolissima vita spezzata.

Il Sindaco di Mazara ha espresso il cordoglio per la morte della piccola Greta, la bimba precipitata domenica dal balcone del secondo piano di un appartamento in via Castelvetrano.

"La Città di Mazara del Vallo, attraverso un messaggio espresso dal sindaco Quinci, dell'amministrazione e dal consiglio comunale, esprime il cordoglio per la scomparsa della piccola Greta, la bimba di 4 anni che nella serata di domenica è precipitata dal balcone del secondo piano di un appartamento della via Castelvetrano.

La piccola Greta non ce l'ha fatta per le gravi ferite riportate in seguito alla caduta ed è spirata al Trauma Center dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stata trasportata dopo i primi celeri soccorsi del personale del 118 ed una delicata operazione di asportazione della milza eseguita dall'equipe del reparto di chirurgia dell'ospedale Abele Ajello.

La Città si stringe forte alla famiglia della piccola Greta in questo momento così drammatico".