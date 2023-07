Marinella, tutta la via dei Templi al buio, furto di rame dietro il lungo intervento degli operatori Enel?

di: Redazione - del 2023-07-06

Da qualche sera ci si è accorti che la via che costeggia il Parco Archeologico di Selinunte che parte dalla grande rotonda fino all'accesso al mare è completamente al buio.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione pare che dietro il black-out di una delle vie più grandi di Marinella di Selinunte, ci sia l'ennesimo furto di rame.

Un "fenomeno" che ha saccheggiato la borgata marinara in lungo ed in largo da diverso tempo. Fino alle prime luci dell'alba gli operatori dell'Enel hanno lavorato per cercare di ripristinare il tutto.

IN AGGIORNAMENTO