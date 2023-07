Polo Tecnologico, il disimpegno della Regione preoccupa il Circolo Crimiso di Legambiente

di: Redazione - del 2023-07-04

Il Circolo Crimiso di legambiente manifesta tutta la propria preoccupazione per il disimpegno dei 6 milioni del fondo di coesione dello sviluppo 2014-2020, programmati per i lavori di “riefficientamento” del polo tecnologico, disimpegnati dalla Regione Siciliana.

Nonostante l'impegno assunto dal Presidente della "Srr Trapani Sud" nel suo intervento al recente EcoForum Provinciale sui Rifiuti e l'Economia Circolare in merito all'aggiudicazione del polo tecnologico di C.da Airone di Castelvetrano, lascia parecchie perplessità il pagamento di somme importanti, prima di tutto il pagamento entro il 31 Luglio del saldo di circa €.1.250.000 per l'acquisizione effettiva dell'immobile.

Secondo quanto esposto dal Circolo Crimiso di Legambiente, attraverso una lettera aperta, anche se la "Srr Trapani Sud" dovesse riuscire in proprio a saldare l'ingente somma, quello che preoccupa è il disimpegno economico di circa 6 milioni da parte della Regione che servirebbero a rendere più efficiente e produttivo l'intero impianto. Il rischio è quello di vedere operare un polo del genere al minimo delle proprie potenzialità.

Il Circolo Crimiso di Legambiente, come si evince dalla lettera aperta indirizzata all'Assessore Territorio Ambiente Regione Sicilia: "sollecita l'assessore regionale affinchè metta in atto tutte le decisioni politico-amministrative atte a fornire finalmente la soluzione auspicata nel più breve tempo possibile ed in particolare che la Regione Sicilia , così come anticipato dallo stesso presidente della SRR Trapani Sud, riprogrammi tempestivamente l'impegno già assunto nel 2022, "per come aveva già promesso", tanto da fare impegnare la stessa SRR a partecipare all'asta e versare la cauzione, cauzione che diversamente andrebbe perduta (oltre al danno la beffa!)".

Lo scorso 31 marzo su iniziativa del Circolo Crimiso di Legambiente di Castelvetrano è stato organizzato un flash mob davanti alla sede del Polo Tecnologico di C.da Airone che risultava ancora fermo e non in funzione. ( Leggi l'articolo )

(Nella foto il recente flash mob organizzato dal Circolo Crimiso di Legambiente di Castelvetrano)