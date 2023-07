(VIDEO) Castelvetrano, i primi corsi per i percettori del Reddito di Cittadinanza. Intervista al Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2023-07-04

Conclusi a Castelvetrano per Piastrellista e Impermeabilizzatore destinati a percettori Reddito di Cittadinanza. Si tratta di 32 soggetti, titolari di un voucher formativo, selezionati dal settore dei "Servizi per il Cittadino" del Comune di Castelvetrano, che hanno scelto di frequentare il percorso formativo presso la Scuola dei Mestieri Ted Formazione Professionale di Castelvetrano nella sede di Via Campobello, 109.

Due corsi di formazione per Piastrellista e Impermeabilizzatore della durata ciascuno di 80 ore, organizzati dal Comune di Castelvetrano quale Ente Capofila del Distretto socio-sanitario n.54.

"L’iniziativa mira a sostenere le opportunità di collocamento lavorativo dei percettori del reddito – dichiara Enzo Alfano, Sindaco di Castelvetrano - e rappresenta una prima concreta azione posta in essere nel territorio della Valle del Belice. Risultato reso possibile dal prezioso lavoro messo in piedi dal responsabile del Settore “Servizi per il Cittadino", dott. Marcello Caradonna e dal suo gruppo di lavoro che ha consentito di raggiungere un primo obiettivo sociale e formativo sul territorio”.

"Un'iniziativa importante per il territorio – afferma il Coordinatore della Scuola dei Mestieri Ted Formazione Giuseppe Messina - che viene attuata grazie ad una Convenzione siglata col Comune di Castelvetrano e finalizzata non solo a contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di abbandono educativo con percorsi diretti ai minori in obbligo scolastico ma anche a realizzare occasioni di qualificazione o riqualificazione per includere soggetti al momento fuori dal mercato del lavoro ed accompagnarli all’occupazione".

In attesa che dalla Regione Siciliana arrivi il via libera ai percorsi formativi del “Programma Gol” indirizzato per percettori di Naspi, Reddito di Cittadinanza e disoccupati, a Castelvetrano il Comune è riuscito ad utilizzare risorse del "Pon Inclusione" 2014/2020 Avviso 3/2016-SIC_61, rendendoli disponibili in favore di 32 percettori del reddito di cittadinanza, attivando una misura prevista dal Piano Nazionale Pon Inclusione.

Guarda l'intervista al Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano: