(VIDEO) Selinunte, "straordinari" ritrovamenti. Parla l'Archeologa Carlotta Borella

di: Redazione - del 2023-07-06

"Straordinari ritrovamenti" a Selinunte, e per vedere alcuni dei pezzi di storia venuti alla scoperta, ai nostri microfoni abbiamo avuto il piacere di ascoltare l'Archeologa, Carlotta Borella.

Tra i rinvenimenti, spiccano, in metallo, uno scalpello in ferro a immanicatura cava spezzata per la lavorazione della pietra e del legno, con la lama ben conservata e leggermente ricurva per l'usura e una fibula a sanguisuga ad arco più o meno ingrossato.

Tra le terracotte, spiccano una statuetta di kouros di produzione samia con ampie tracce di policromia e una statuetta di banchettante. Infine sono stati rinvenuti diversi elementi in avorio, tra i quali un frammento di ornamento personale.

Guarda l'intervista dell'Archeologa Carlotta Borella: