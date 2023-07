Calcio, il castelvetranese Angileri approda al Monopoli in Serie C

di: Redazione - del 2023-07-07

Il calciatore castelvetranese Antony Angileri andrà a giocare in Puglia ed indosserà la maglia del Monopoli, squadra che milita in Serie C Lega Pro.

Il comunicato della società biancoverde ripercorre le tappe della carriera del difensore classe 2001: "Il terzino destro classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile di Palermo, Juventus e Sampdoria e nelle ultime due stagioni in Serie C ha indossato le maglie di Piacenza e Messina. Angileri vanta anche 17 presenze con la maglia della Nazionale Under 17 e 15".