Da Salemi al punto più a nord d'Europa, storia di tre giovani amici appassionati di viaggi

Da Salemi al punto più a nord d’Europa con il pandino Fiat 4x4. Protagonisti di questo particolare viaggio saranno tre ragazzi di Salemi, Simone Cascia 31 anni, Claudio Marino 26 anni, Alessio Caradonna 19 anni, rispettivamente ingegnere ambientale e docente di matematica e fisica, dottore in psicologia clinica, studente universitario di letteratura musica e spettacolo.



Quando partirete e quali saranno le tappe previste?

“Partiremo il 2 agosto con la nostra panda 4x4 da Salemi per arrivare a Capo Nord, il punto più a nord dell'Europa, attraversando, tra andata e ritorno 9 stati, Italia, Svizzera, Germania, Danimarca, Norvegia (dove si trova Capo Nord), Finlandia, Svezia, nuovamente Danimarca, Germania, Austria e Lichtenstein. Il ritorno è previsto per il 25 agosto nella nostra amata Salemi”.

Quanti chilometri hai detto di percorrere con il vostro pandino?

"Prenderemo diversi traghetti, tra Danimarca e Norvegia ad esempio, ma dei 12.000 km previsti, faremo praticamente l'intera tratta sul nostro amato Pandino arancione".

Quando è nata l’idea di questo viaggio speciale?

"Abbiamo iniziato a pianificare il viaggio a febbraio, dalla voglia di Claudio di raggiungere Capo Nord, quindi abbiamo già una tabella di marcia definita. Inoltre pernotteremo principalmente dentro la nostra tenda (video della tenda disponibile sulla nostra pagina ig), ma abbiamo anche già prenotato diversi posti in cui alloggiare. Faremo anche tante attività già pianificate, ma sarà una sorpresa, non vogliamo spoilerare troppi contenuti"

Come sarà possibile seguire il vostro viaggio?

"Chiunque voglia seguire il nostro progetto o sapere più info su di noi e sul nostro viaggio può seguirci in tutti i social, noi siamo pandi_nord!"