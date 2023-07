Tentato omicidio ieri a Mazara a seguito di un litigio. Uomo trasportato in Ospedale

del 2023-07-08

Un pregiudicato agli arresti domiciliari ha subito un tentato omicidio nella giornata di ieri, a Mazara. L'uomo, che si trovava a Mazara due, sarebbe stato aggredito da un ristoratore del luogo, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Mazara. Pare che, in seguito ad un litigio, legato verosimilmente al traffico di stupefacenti, i due uomini abbiano avuto una colluttazione violenta, nella cui il pregiudicato ha subito maggiori danni, tanto da essere curato prima in pronto soccorso, e poi trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Secondo quanto riportato dal giornale tp24, l'uomo sarebbe ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.