(VIDEO) Selinunte, le "nuove" scoperte, il Prof. Marconi: "Lato sud del muro e Tempio R costruiti in concomitanza"

del 2023-07-06

Scavo dopo scavo, a parte i reperti che tornano alla luce, gli esperti ottengono risposte certe sull'epoca di costruzione. I tesori di Selinunte non mancano mai e negli ultimi giorni rinvenimenti ce ne sono stati tanti.

Giovani Archeologi impegnati fra le rovine della maestosa Selinunte ed il grande esperto, il Professore Clemente Marconi spiegano i diversi ritrovamenti scoperti, non solo da un punto di vista materiale ma anche nell'individuazione di date e di epoche.

"Quest'anno abbiamo effettuato un ampio saggio lungo il muro del peribolo meridionale per circa 49 metri - riferisce il professor Clemente Marconi - questo ci ha consentito di stabilire, per la prima volta, la datazione su base archeologica, risalente tra il 580 e il 560, in base alla ceramica dal cavo di fondazione. Abbiamo la certezza che il lato sud del muro è stato costruito in concomitanza con la costruzione del tempio R".

Guarda il video contenente le interviste ai quattro giovani Archeologici ed al Prof. Clemente Marconi: