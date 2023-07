“Nuova DC” di Castelvetrano, costituito il Direttivo. Rosalia Ventimiglia commissario

di: Comunicato Stampa - del 2023-07-07

Si è costituito il Direttivo della "Nuova DC" a Castelvetrano, fortemente voluto da Rosalia Ventimiglia, Commissario della Nuova DC e da giorni anche Dirigente Nazionale.

Nel comunicato inviato alla redazione fra gli altri punti toccati si fa riferimento alla nostra città ed in particolare: "A Castelvetrano il Partito si sta strutturando per affrontare l’impegno primario di rivalutazione dei fattori economici e sociali che maggiormente caratterizzano la Città, - prosegue il comunicato - facendosi promotore di nuova, concreta progettualità per lo sviluppo, sollecitando l’attenzione delle Istituzioni alle problematiche riguardanti una Comunità assillata da decenni di frustrazione - continua la nota - anche politica dovuta alla guerra al fenomeno mafioso che indirettamente ha colpito anche cittadini assolutamente estranei, per le conseguenze che ne sono derivate al tessuto economico e sociale".

A gestire la crescita del Partito a Castelvetrano sono stati chiamati da Rosalia Ventimiglia, Commissario della Nuova DC e da giorni anche Dirigente Nazionale, i seguenti componenti del Direttivo:

Piero D’Angelo Vice-Commissario

Vito Sieli Segretario

Massimo Montalbano Tesoriere

Giuseppe Pellerito Responsabile Comparto Sanità

Francesca Balsamo Responsabile del Progetto Donna

Federica Infranca Responsabile del Movimento Giovanile

Vincenzo Pasini Responsabile del Comparto Sociale

Antonio Colaci Addetto Stampa