Un emendamento all’Ars di FdI potrebbe “salvare” le case abusive di Triscina? Ecco cosa prevede

di: Redazione - del 2023-07-12

Un emendamento all’Ars potrebbe riscrivere la storia di Triscina e delle case abusive. Potrebbe infatti arrivare da un emendamento di Fratelli d'Italia, presentato in Commissione Ambiente all'Assemblea Regionale Siciliana, ieri 11 luglio, il decreto "salva" immobili dichiarati fino a questo momento insanabili.

La norma prevederebbe una apertura totale della pratica di condono ferma al lontano 1985, normativa regionale che doveva far luce su tutti gli immobili costruiti dal 1976: la prima sanatoria, varata anche a livello nazionale, dopo le leggi sui limiti di edificabilità. Una di queste vieta la realizzazione di immobili entro i 150 metri dalla battigia. Vincolo che ancora oggi è vigente.

Secondo quanto dichiarato dal capogruppo di FdI Giorgio Assenza: "Il provvedimento salverebbe le case costruite nei 150 metri dal 1976 al 1985".

Triscina, frazione balneare di Castelvetrano, salita alla ribalta della cronaca nazionale per la presenza di tantissimi immobili abusivi, negli anni scorsi è stata interessata dagli abbattimenti predisposti. Per far fronte, alla demolizione di 85 case, durante il mandato del Commissariamento Prefettizio, il Comune, allora in dissesto finanziario, ha contratto un mutuo di tre milioni di euro con la Cassa depositi e prestiti.

Contattato dalla nostra redazione, il Presidente del Circolo FDI di Castelvetrano, Davide Brillo spiega la grande opportunità dietro l'emendamento per il futuro della frazione di Triscina: "L’emendamento presentato dall’On. Giorgio Assenza, capogruppo di FdI all’Ars, rappresenta un segnale importante di riequilibrio nella legislazione urbanistica. Da quel che risulta, - spiega Davide Brillo - non si parla di un nuovo condono nè di una sanatoria, ma di un riassetto del territorio per tutti gli immobili edificati tra il 1976 e il 1985.

È ovvia la domanda, qualora tale emendamento - inserito nella riforma urbanistica - dovesse essere approvato dall’Ars, ci si chiede quale utilità abbia avuto il nostro territorio a seguito delle demolizioni a macchia di leopardo avvenute in quel di Triscina?

Questo emendamento di Fratelli d’Italia - conclude Davide Brillo - rappresenta un serio segnale di attenzione al territorio e alle sue mutate esigenze, pur chiarendo che i fenomeni di abusivismo edilizio vanno sempre condannati e perseguiti con solerzia e nell’immediato e non a distanza di diversi decenni".

Se l'emandamento di FdI diventasse norma salverebbe tutte quelle case contruite nei 150 metri fra il 1976 ed il 1985, e si aprirebbero scenari incredibili per il futuro della frazione, non mancherebbero però ricorsi e risarcimenti considerate le prime demolizioni avvenute qualche anno fa.