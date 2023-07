Volontari Americani all'opera, tinteggiano le ringhiere della Villa, il Sindaco Alfano: "Presto i bandi per custodire e gestire le ville"

di: Elio Indelicato - del 2023-07-13

Dopo la riqualificazione dell’area a verde della Villa Falcone e Borsellino a Castelvetrano adesso arrivano gli americani a tinteggiare le ringhiere. Una circostanza che ha incuriosito non pochi frequentatori della Villa, che pensavano che il Comune pagasse questi giovani.

Invece come spiega l’ex assessore Giovanni Parrino, che all’epoca diede l’input a

questa iniziativa tutto nasce: "nell'ambito del protocollo d'intesa siglato nel 2020 fra il Comune di Castelvetrano e l'Associazione Statunitense Global Volunteers. Adesso alcuni volontari americani attualmente si stanno occupando di pitturare la recinzione di ferro della Villa Falcone e Borsellino".

"Attualmente - dice il Sindaco Alfano - sono presenti sei giovani, di cui alcuni impegnati nell'implementazione della seconda edizione dell'English Summer Camp presso la scuola San Giovanni Bosco di Selinunte. Altri volontari arriveranno oggi, per un totale di 10 unità lavorative, con l'auspicio di completare il lavoro prima della loro ripartenza anche grazie all'ausilio di alcuni impiegati comunali.

Pare che ci sia la voglia e la possibilità che questi volontari si possano occupare anche delle ringhiere molto arrugginite della Villa Regina Margherita, riqualificata in occasione della festa del Patrono San Giovanni e che adesso pare che la si voglia affidare a privati.

Nel ringraziare tutti quelli che si adoperano per il bene pubblico in maniera del tutto spassionata - aggiunge il Sindaco - spero al più pesto di pubblicare un bando a condizioni vantaggiose per sollecitare qualche ditta, privati, commercianti, associazioni varie affinchè possano custodirla e gestirla nel migliore dei modi, così come noi speriamo per la Villa Falcone e Borsellino e per il Parco delle Rimembranze".

Infine l’assessore alle ville Nino Manuzza esprime il suo apprezzamento per gli studenti americani

anche per l’insegnamento colloquiale della lingua inglese: "Un volontariato spontaneo, assolutamente

disinteressato che in tanti dovrebbero prendere ad esempio. L’unica spesa per il Comune l’acquisto del

materiale per la tinteggiatura, mentre vitto e alloggio sono a carico dei giovani americani, che arrivano da tutte le parti degli “states of America”, che portano economia al territorio".