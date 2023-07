Gita annullata per Covid-19, Giudice condanna Ryanair a risarcire studenti siciliani

di: Redazione - del 2023-07-10

Il Covid-19 aveva bloccato la gita scolastica ma il costo dei biglietti agli studenti andava restituito. Il Giudice di Pace di Marsala, dr.ssa Carterina Tumbiolo, ha condannato la Compagnia aerea Ryanair al rimborso del costo del biglietto aereo, andata e ritorno, in favore degli studenti del Liceo Classico Francesco. D’Aguirre di Salemi.

I fatti risalgono al 2 marzo 2020, quando i 21 studenti sarebbero dovuti partire per lo scambio culturale Italia-Slovenia, avendo prenotato il volo di andata e ritorno da Palermo a Venezia, al prezzo di 115 euro a persona. Purtroppo, a causa dell’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Preside dell’Istituto, Francesca Accardo, pochi giorni prima della partenza era stata costretta ad annullare il viaggio, considerato che il Governo Italiano aveva emanato un decreto legge che sospendeva tutti i viaggi d’istruzione in Italia e all’estero.

La scuola, inizialmente, aveva richiesto il rimborso all’Agenzia che aveva organizzato la partenza, ma senza ricevere alcun riscontro. Dopo qualche mese, i genitori dei ragazzi hanno deciso di non demordere dal tentativo di poter recuperare gli importi pagati per un viaggio d’istruzione annullato per una causa di forza maggiore. Il loro legale l’avvocato Francesco Salvo di Salemi, ha messo in mora la compagnia aerea, la quale però si è sempre rifiutata di provvedere al rimborso, sostenendo che il volo Ryanair del 2 marzo 2020, con partenza da Palermo e arrivo a Venezia, così come il volo di ritorno previsto per il 7 marzo, erano stati regolarmente espletati, per cui i 21 studenti salemitani non avevano alcun diritto ad ottenere il rimborso richiesto.

A questo punto, l’unica strada è stata quella di citare in giudizio la nota Compagnia aerea low-cost, per ottenere il risarcimento in questione. La Ryanair, però, costituitasi in giudizio con i suoi legali, ha eccepito una sfilza di contestazioni sulla competenza territoriale del Giudice di Pace di Marsala, tutte

disattese dal Giudice, che poi ha anche rigettato le contestazioni sul merito della vicenda, condannando la Compagnia al rimborso del costo del prezzo del biglietto aereo, pari a complessive 2.415 euro oltre interessi e le spese legali del giudizio. I legali della Compagnia aerea, avrebbero già manifestato l’intenzione della loro assistita di provvedere celermente al rimborso in favore degli studenti.