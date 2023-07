Selinunte, prove tecniche di "Mongolfiera", immagini mozzafiato

di: Redazione - del 2023-07-10

Una Mongolfiera all'interno del Parco Archeologico di Selinunte, ieri pomeriggio è stata avvistata regalando immagini davvero incredibili. Il direttore del Parco di Selinunte riferisce che non si è trattato di una dimostrazione ma soprattutto una prova di fattibilità per vedere se il luogo consente il volo ancorato della mongolfiera, in modo tale da poter organizzare in seguito anche dei singolari eventi.

L'azienda è "Mongolfiera Voli di Giovanni Oliveri".

Guarda le immagini:

(Si ringrazia Diego Etiopia per gli scatti)