Marinella, l'ingegnere Genovese progetterà gli interventi urgenti sul depuratore

di: Redazione - del 2023-07-11

L'Ingegnere Giuseppe Genovese di Palermo, si occuperà degli studi di progettazione degli interventi urgenti da effettuare presso il depuratore di Marinella di Selinunte.

E' stata, infatti, aggiudicata e assegnata, al professionista palermitano, la fase preliminare dei lavori che dovranno essere effettuati al deputatore di Marinella che si trova in forte declivio verso il mare per il grave dissesto ecologico aggravato dai nubifragi dell’ottobre e novembre del 2021, che causarono anche il cedimento dei buona parte della strada soprastante che porta alla Riserve naturale del Belice.

Al professionista verrà corrisposta una parcella di circa 45.000 euro, proporzionata all’impegno di spesa della Regione che con delibera n. 301 del 16 giugno del 2022 aveva assegnato ,dopo gli opportuni accertamenti degli Uffici regionali la somma di 600.000 euro,allo stato attuale mai incassati dall’Ente.

Il mancato arrivo dello stanziamento, è quasi certamente collegato alle indagini geognostiche da effettuare, quest’ultime sono state assegnate dal Comune assieme al monitoraggio del terreno con opportune strumentazioni alla ditta Geocima sas per un importo di 36.000 euro, iva compreso, che serviranno poi all’ingegnere Genovese per stilare il progetto definitivo che andrà poi alla Regione per poi ottenere le somme.

Si tratta solo di un progetto per mettere in sicurezza il lavoro degli operai della ditta che monitora il depuratore di Marinella. Si parla di una passerella che dovrebbe consentire il controllo visivo delle vasche e dello spostamento degli impianti elettrici a monte, visto che rischiano di finire a mare.