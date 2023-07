Santa Ninfa, Insieme per Santa Ninfa propone apertura pomeridiana in due giornate

di: Mariano Pace - del 2023-07-15

Il gruppo di opposizione di “Insieme per Santa Ninfa” (che è maggioranza in Consiglio comunale) ha avanzato, nel corso della sua ultima seduta consiliare, per bocca del capogruppo Alberto Balsamo, la proposta di apertura pomeridiana del cimitero nelle ore meno calde, per tutto il periodo estivo.

Nello specifico, il gruppo ha proposto l'apertura pomeridiana nelle giornate del mercoledì e del sabato, dalle 16,30 alle 18,30. Attualmente invece il cimitero è aperto un solo pomeriggio, il mercoledì, dalle 14 alle 18. Balsamo ha citato il recente avviso del Dipartimento regionale della Protezione Civile, facendo rilevare l'elevato livello di allerta e il serio rischio di ondate di calore nei prossimi giorni. Da ciò la richiesta di spostare dalle 14 alle 16,30 l'apertura pomeridiana del cimitero.

Le parole del Sindaco Ferreri rilasciate alla nostra redazione: "Dopo anni di chiusura pomeridiana, l'apertura è un primo passo, in via sperimentale. A settembre verrà riformulato l'orario"