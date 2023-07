Commercialista castelvetranese in carcere, dovrà scontare una pena di 6 anni per bancarotta

di: Redazione - del 2023-07-14

Il commercialista di Castelvetrano, Carmelo Savalle, di 56 anni, meglio conosciuto con il nome di "Eruccio", si trova attualmente rinchiuso nel carcere Pietro Cerulli di Trapani, e dovrà scontare una pena, definitiva in Cassazione, di 6 anni per bancarotta fraudolenta.

In particolare, la condanna in primo grado risale al 2018, processo avvenuto con il rito abbreviato dinanzi al gip del tribunale di Palermo, per fatti contestati a partire dal 2010.

La sentenza riguarderebbe anche il fallimento della Mediterranea spa, la società che realizzò il "famoso" resort a Mazara, "Kempisky", ed un buco di oltre 40 milioni di euro. Carmelo Savalle nella Mediterranea spa fu dapprima vicepresidente e poi amministratore delegato.

Non si esclude che i legali del commercialista tenteranno di ottenere una misura alternativa al carcere.