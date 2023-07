Folgore-Messana, fine del rapporto. Consensuale la risoluzione

di: Redazione - del 2023-07-14

Era nell'aria già da qualche giorno, tanto che una indiscrezione era stata pubblicata dalla nostra redazione. Giovanni Messana non è più l'allenatore della Folgore.

Come si legge dal comunicato della società rossonera, attraverso la propria pagina Facebook: "La ASD Folgore Calcio Castelvetrano, a seguito di incontri con il responsabile tecnico della prima squadra, mister Giovanni Messana, comunica che le parti, nella massima trasparenza e correttezza, sono convenute consensualmente alla risoluzione del rapporto.

Una decisione intrapresa da società e tecnico con la serenità che contraddistingue il rispetto reciproco non dimenticando lo straordinario risultato conseguito sul campo lo scorso 2 aprile.

A Giovanni Messana, il club augura le migliori fortune per la carriera di allenatore ed un grazie di vero cuore per quanto dato nella stagione conclusa al primo posto".

Adesso si apre un nuovo scenario per la società rossonera che dovrà scegliere il successore. Girano solo voci da ore ma bocche cucite e nessuno che, in seno al club, lascia trapelare nulla. I tifosi attendono il nome del nuovo allenatore in vista della prossima stagione che vedrà la Folgore far ritorno in un campionato dove militano squadre che stanno facendo un mercato davvero faraonico.