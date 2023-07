Messina Denaro, a processo per presunta estorsione, chiesto il rito abbreviato

di: Redazione - del 2023-07-14

Matteo Messina Denaro, per la presunta estorsione perpretata ai danni di Giuseppina Passanante e del marito, sarà processato con il rito abbreviato. L'ex superlatitante ha chiesto ed ottenuto di sentire davanti al GUP le due presunte vittime.

Interrogato per più di tre ore davanti al procuratore aggiunto Paolo Guido ed ai sostituti Padova e De Leo, la scorsa settimana, avrebbe risposto anche in merito alla questione sollevata a seguito della denuncia per estorsione presentata dai coniugi.

Ascoltato dai magistrati, Matteo Messina Denaro ha smentito la condotta estorsiva riferendo che avrebbe, attraverso una lettera, chiesto alla signora Passanante, di poter riottenere il bene che era suo.

L'ex superlatitante, attraverso il suo legale, Lorenza Guttadauro, che è anche la nipote, ha chiesto ed ottenuto di sentire in aula le due presunte vittime. L'udienza è stata rinviata a settembre.