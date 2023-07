Tartaruga Caretta Caretta "avvistata" ieri sera in spiaggia a Triscina. Individuata area per nidificazione

di: Redazione - del 2023-07-15

Un grosso esemplare di tartaruga caretta caretta è stato "avvistato" ieri sera sul tratto di spiaggia di Triscina tra la strada 21 e 23.

Generalmente le tartarughe ritornano per nidificare dove sono nate e questo è il periodo dell'anno in cui tale episodio avviene. Negli anni precedenti numerose tartarughe hanno preso il largo dopo aver nidificato sulla spiaggia di Triscina. Nel corso della tarda serata di ieri la tartaruga ha depositato le uova in spiaggia ed è stato allestito stamane uno spazio recintato per consentire la nidificazione delle uove deposte dalla tartaruga nella tarda serata di ieri.