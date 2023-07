Santa Ninfa, successo di pubblico per la presentazione del programma estivo

di: Redazione - del 2023-07-19

Successo di pubblico ed una folla delle grandi occasioni, ieri sera, in piazza La Masa per l’inaugurazione ufficiale di “R# Estate a Santa Ninfa 2023”, il cartellone delle manifestazioni estive promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carlo Ferreri.

Centinaia di persone presenti per assistere allo spettacolo Fontane danzanti con il fuoco organizzato da Cazacu's. Musica, acqua e fuoco che in una danza artistica hanno incantato ed emozionato il pubblico presente. Dopo il discorso di apertura da parte del Sindaco Carlo Ferreri, la serata inaugurale si è conclusa tra gli applausi delle persone presenti in piazza.

“Desidero ringraziare le centinaia di cittadini, turisti e visitatori presenti alla serata inaugurale - ha commentato il Sindaco Ferreri - una folla immensa che ha battuto ogni aspettativa. Ringrazio, ovviamente, tutti coloro che, ognuno per la propria parte, hanno contribuito alla buona riuscita della serata in primis l'Assessore allo spettacolo Linda Genco, tutta la Giunta e i dipendenti. L’estate continua e il meglio deve ancora venire”.

Nell’ambito di “R#estate a Santa Ninfa 2023” questa sera è in calendario l’appuntamento con il concerto della Banda Musicale Bellini in Piazza Libertà.