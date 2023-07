Triscina, pregiudicato evade dai domiciliari per minacciare la ex compagna. Arrestato dai Carabinieri

di: Redazione - del 2023-07-19

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un pregiudicato di 46 anni originario di Castelvetrano in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari poiché presunto responsabile del reato di evasione.

I militari, durante controlli di rito delle persone sottoposte a misure detentive, a seguito di segnalazione, avrebbero sorpreso l’uomo in giro a piedi in località Triscina, il quale si era allontanato dalla propria abitazione senza giustificato motivo per andare a minacciare la sua ex compagna.

Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria.