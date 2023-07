Castelvetrano, uomo trovato morto in zona Delia. Inutili i soccorsi

di: Redazione - del 2023-07-19

È stato trovato privo di vita intorno alle 12 di oggi, per cause naturali, Giuseppe I., 55 anni di Castelvetrano, di professione pastore.

Il ritrovamento è avvenuto a Castelvetrano, nelle vicinanze della diga Trinità, zona che confina con Salemi. Intervenuti gli operatori del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, inutili sono risultati i soccorsi dei sanitari.

Non si esclude che il forte caldo possa essere alla base del malore. Non è certo che la salma possa essere oggetto di esame autoptico per accertare le cause del decesso.