Assoambiente premia Castelvetrano, il Sindaco Alfano: "Orgoglioso per l'impegno quotidiano dei cittadini"

del 2023-07-20

Sono stati assegnati nel corso dell’evento promosso da Assoambiente, l’Associazione che rappresenta le imprese dei servizi ambientali (raccolta, riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti e bonifiche) e dell’economia circolare, i Premi “PIMBY (Please In My Back Yard) Green 2023”.

Il Comune di Castelvetrano, con il Sindaco Enzo Alfano, premiato per aver accompagnato con convinzione l’iter autorizzativo dell’impianto di biodigestione anaerobica della AMANDIS Srl, che recupera biomasse producendo energia elettrica e fertilizzanti, e garantendo un trattamento completo delle acque.

Il Sindaco Alfano: "Ho ritirato un premio riservato alla città da Assoambiente. Ho rappresentato con orgoglio la Città che con grande senso civico e sacrificio ha ormai raggiunto vette importantissime di raccolta differenziata. Ringrazio tutti i Cittadini per l’impegno quotidiano e a loro dedico il premio".