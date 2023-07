Triscina, fiamme dentro la villa di un imprenditore, non si esclude la natura dolosa. Indagano i Carabinieri

di: Redazione - del 2023-07-21

Sono in corso indagini dei carabinieri per far luce su un incendio che ha interessato la villa di un imprenditore C.B. nella strada 127 bis in località Triscina, all’interno della quale non vi era nessuno al momento delle fiamme.

L’incendio si è sviluppato giorno 17 luglio intorno all’una di notte. Sembra che qualcuno abbia dato fuoco prima ad un gazebo sito all’esterno della villa e poi anche al corpo abitativo distante poche decine di metri. Le fiamme avrebbero distrutto alcuni mobili disposti nell'ampia sala che ospita la cucina ed il soggiorno.

Il fuoco è stato domato dai Vigili del Fuoco di Castelvetrano accorsi dopo aver ricevuto segnalazione. Da subito sono partite le indagini dei carabinieri che avrebbero portato via il sistema di video sorveglianza dell’appartamento disabitato per acquisire dati utili a ricostruire i fatti.