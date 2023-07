Santa Ninfa, tutto pronto per il programma Estate 2023

di: Mariano Pace - del 2023-07-18

Si alzerà oggi il sipario sulle manifestazioni culturali-ricreative organizzate dall’amministrazione comunale di Santa Ninfa per l’estate 2023. Alle ore 21,00 in piazza La Masa si terrà l’apertura dell’estate santaninfese con le “Fontane Danzanti”.

Il ricco programma prevede “momenti” dedicati al cabaret, musica, teatro dialettale, presentazione di libri, spettacoli di animazione per bambini, concerti di musica leggera, evento SIKANO 2023, Cursa di li carritteddi.

Il tutto fino al 30 agosto 2023. Per la realizzazione delle iniziative, il comune ha impegnato la somma di 39.811,50 euro. Come ormai da tradizione, il “clou” delle iniziative sarà rappresentato dall’organizzazione (5 e 6 agosto 2023) della Sagra della Salsiccia.

Mentre dal 26 al 31 luglio è in programma l’evento: "SIKANO FEST 2023" dal titolo: "Amuri, Terra, Vita e Cori". Lo spazio per il teatro è in programma il 30 luglio (Alessio Piazza in Le vispe Terese), il 31 luglio ( Parola d’Onore), il 28 agosto (E come semu ricchi e unni lu sapi nuddu), il 30 agosto (Lu mortu assicuratu).

Per la musica gli appuntamenti sono:il 19 luglio (concerto banda musicale Bellini), il 22 luglio (musica in piazza), il 24 luglio (Ballo con ADS con Soarele Dance), il 28 luglio (Cantu di terra, vuci di donna con Simona Sciacca e Fabio Ingrassia).

E poi ancora: il 11 agosto 2023, 19 agosto 2023, 23 agosto 2023, 25 agosto 2023.